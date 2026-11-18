நெருங்கும் கார்த்திகை தீப விழா: மண் விளக்கு உற்பத்தி விறுவிறு
நெருங்கும் கார்த்திகை தீப விழா: மண் விளக்கு உற்பத்தி விறுவிறு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:45 AM
ADDED : நவ 18, 2026 07:08 AM
கரூர்:கரூர்
மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், கார்த்திகை
தீபத்திருவிழாவுக்காக, மண் விளக்குகள் தயார் செய்யும் பணி
சுறுசுறுப்படைந்துள்ளது.
இந்துக்களின் முக்கிய திருவிழாவான
விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆயுத பூஜை, தீபாவளி திருவிழாக்களை அடுத்து,
கார்த்திகை தீபத்திருவிழா வரும், 24ல் நடக்கிறது. இதற்கு, களி
மண்ணால் செய்யப்பட்ட விளக்குகள் அதிகம் தேவைப்படும். இதற்காக, ஒரு
மாதத்துக்கு முன்பாக விளக்குகளை தயார் செய்யும் பணியை, மண்பாண்ட
தொழிலாளர்கள் தொடங்குவது வழக்கம்.
கரூரில் அண்ணா வளைவு, காளிப்பாளையம், தான்தோன்றி
மலை, லாலாப்பேட்டை கொடிக்கால் தெரு மற்றும் மாயனுாரில் அதிகளவில் மண் விளக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக, கோவில்களில் நாள்தோறும் பயன்படுத்தப்படும்,
ஐந்து முகம், ஒரு முகம் கொண்ட மண் விளக்கு மற்றும் சிறிய அளவிலான
விளக்குகளை, மின் மோட்டார் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவுக்கு இன்னும், ஆறு நாட்கள் உள்ள நிலையில்,
களிமண் விளக்கு உற்பத்தி செய்யும் பணியில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.மண் விளக்கு உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது:
களிமண் விளக்குகளை, வெயிலில் காய வைத்து, சூளையில் வைத்து சுட வேண்டும்.
இல்லை யென்றால், விளக்கு தரமாக இருக்காது. தற்போது மொத்த
வியாபாரிகளுக்கு, 100 சிறிய விளக்கு, 200 ரூபாய், பெரிய விளக்கு, 300
ரூபாய், ஐந்து முகம் கொண்ட விளக்கு ஒன்று, 15 ரூபாய்க்கு விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. கரூர் மட்டுமின்றி ஈரோடு, திண்டுக்கல், நாமக்கல்
பகுதிகளில் இருந்தும், மண் விளக்குகளை வாங்க வியாபாரிகள்
வருகின்றனர். இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.