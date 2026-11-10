வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை வெறிச்சோடிய கரூர் நகர சாலை
வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை வெறிச்சோடிய கரூர் நகர சாலை
ADDED : நவ 09, 2026 06:23 AM
கரூர்:தீபாவளி
பண்டிகையையொட்டி, கரூரில் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன.
நாடு
முழுவதும் நேற்று, தீபாவளி பண்டிகை வெகு சிறப்பாக
கொண்டாடப்பட்டது. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கடந்த, 7 முதல் இன்று
வரை, மூன்று நாட்களுக்கு அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும்,
கரூரில் ஜவுளி நிறுவனங்கள், கொசு வலை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும்
பஸ் பாடி கட்டும் நிறுவனங்களுக்கும் இன்று வரை விடுமுறை
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல், நேற்று கரூர் நகரில் பெரும்பாலான
ஓட்டல்கள், ஜவுளி கடைகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தக
நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனால்,
கரூர் நகரில் நேற்று காலை கோவை சாலை, திருச்சி சாலை மற்றும் ஜவஹர் பஜார்
பகுதிகளில் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.