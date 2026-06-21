/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தொழில் துறை அமைச்சரை சந்தித்த கரூர் கலெக்டர்
ADDED : நவ 15, 2026 06:58 AM
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கரூர்:புகழூர் காகித ஆலை விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கியிருந்த, தொழில் துறை அமைச்சரை, கலெக்டர் சந்தித்தார்.
தமிழக
தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, நேற்று முன்தினம் இரவு, கரூர் அருகே
உள்ள புகழூர் காகித ஆலை (டி.என்.பி.எல்.,) விருந்தினர் மாளிகைக்கு வந்து
தங்கினார்.
அவரை நேற்று கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி,
பூங்கொத்து வழங்கி, மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது, கரூர் மாவட்ட அரசு துறை அதிகாரிகள்
உடனிருந்தனர்.