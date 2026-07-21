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இலவச கழிப்பறைகளை கட்டண முறைக்கு மாற்ற நாளை கரூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்

இலவச கழிப்பறைகளை கட்டண முறைக்கு மாற்ற நாளை கரூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 AM

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கரூர்; கரூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள, இலவச கழிப்பறைகளை கட்டண முறைக்கு மாற்ற, மேயர் தலைமையில் நடக்கும் கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில், நாளை டெண்டர் விட அனுமதி கோரி தீர்மானம் கொண்டுவர உள்ளனர்.

கரூர் மாநகராட்சி திருமாநிலையூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில், ஆண்களுக்கு, 26 கழிப்பறை, பெண்-களுக்கு, 32, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, 5, திருநங்-கைகளுக்கு, 2, என மொத்தம், 65 கழிப்பறைகள் மற்றும் ஆண்களுக்கு, 30 சிறுநீர் கழிக்க வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இலவச கழிப்பறைகள், மாநகராட்சி மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த, 8 மாதங்களில் கழிப்பறைகளில் உள்ள குழாய், வாஷ்பேஷன், கழிப்பறை கதவு, மின்வி-ளக்கு ஆகியவை, சமூக விரோதிகளால் தொடர்ந்து உடைக்கப்பட்டு வருகிறது. சேதப்ப-டுத்தப்படும் பொருட்கள் மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இதை மாநகராட்சி பணியாளர்களை கொண்டு இயக்கப்படுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.கழிப்பறையை பொது ஏலம் விடும் பட்சத்தில், மாநகராட்சிக்கு வருவாய் வரும் வாய்ப்பு உள்-ளது. ஏலம் எடுப்பவரால் பராமரிக்கப்பட்டு, பொருட்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை ஏற்-படும். கழிப்பறைகளை டெண்டர் விட நாளை நடக்கும், கரூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. அனைத்து இடங்களிலும்,

கழிப்பறைகள் இலவசமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தி.மு.க., ஆட்சி முடிந்து, த.வெ.க., ஆட்-சிக்கு வந்தவுடன், இலவசமாக இருந்த கழிப்-பறை வசதியை, கட்டண முறைக்கு மாற்ற

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக கரூர் மேயர் கவிதா கூறு-கையில்,'' கரூர் மாநகராட்சி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் உள்ள கழிப்பறைகளின், பராமரிப்பு பணிளை இலவச-மாக மேற்கொள்ள சென்னையை சேர்ந்த சமூக சேவை நிறுவனம் கடிதம் கொடுத்துள்ளது. அதற்கு அனுமதி வழங்க தீர்மானம் நிறைவேற்-றப்படும்,'' என்றார்.

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