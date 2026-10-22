கரூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 466.90 மி.மீ., மழை கொட்டியது
கரூர் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 466.90 மி.மீ., மழை கொட்டியது
UPDATED : அக் 16, 2026 08:33 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:56 PM
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில், பல்வேறு இடங்களில் நேற்று அதிகாலை வரை விடிய, விடிய மழை பெய்து, 466.90 மி.மீ., மழை கொட்டியது. அதிகபட்சமாக க.பரமத்தியில், 126.60 மி.மீ., மழை பெய்தது.
வடகிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவும், குறைந்தழுத்த தாழ்வு நிலை வலுப்பெற்றதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் மழை பெய்தது. கரூர் மாவட்டத்தில், பல்வேறு இடங்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:30 மணிக்கு இடி, மின்னலுடன் தொடங்கிய மழை நேற்று அதிகாலை வரை நீடித்தது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கரூரில், 54.60 மி.மீ., அரவக்குறிச்சி, 13.60, அணைப்பாளையம், 28, க.பரமத்தி, 126.60, குளித்தலை, 26.60, தோகைமலை, 32, கிருஷ்ணராயபுரம், 11.50, மாயனுார், 20, பஞ்சப்பட்டி, 21, கடவூர், 12, மயிலம்பட்டி, 6, பாலவிடுதி, 115 மி.மீ., என மொத்தம், 466.90 மி.மீ., மழை பெய்தது. மாவட்டம் முழுவதும் சராசரியாக, 35.74 மி.மீ., மழை பதிவானது.
* கரூர் அருகே மாயனுார் கதவணைக்கு நேற்று முன்தினம் காலை, தண்ணீர் வரத்து வினாடிக்கு, 10 ஆயிரத்து, 904 கன அடியாக இருந்தது. நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி தண்ணீர் வரத்து வினாடிக்கு, 8,845 கன அடியாக குறைந்தது. அதில், டெல்டா பாசன பகுதிக்கு சம்பா சாகுபடிக்காக வினாடிக்கு, 8,245 கன அடி தண்ணீர் காவிரியாற்றில் திறக்கப்பட்டது. மேலும், கீழ் கட்டளை வாய்க்கால், தென்கரை வாய்க்கால், கிருஷ்ணராயபுரம் பாசன வாய்க்காலில், 830 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.