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கரூர் கிழக்கு ஒன்றிய அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்
கரூர் கிழக்கு ஒன்றிய அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:28 AM
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கரூர்: கரூர் கிழக்கு ஒன்றிய, அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம், ஒன்றிய செயலாளர் சரவணன் தலைமையில் கட்சி அலு-வலகத்தில் நடந்தது.
அதில், கரூர் மாவட்ட அ.தி.மு.க., செயலாளர் கமலகண்ணன், 'பொதுச்செயலாளர் இ.பி.எஸ்., அறிவுரையின்படி வாக்காளர் பட்-டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த பணிகளை மேற்கொள்வது, வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில், அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும் வகையில் உறுதி ஏற்பது, புதிய உறுப்பினர்களை கட்சியில் சேர்ப்-பது, கரூர் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க., வெற்றி பெறுவதன் அவசியம்' உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் குறித்து விளக்கம் அளித்து பேசினார். கூட்டத்தில், மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் செல்வி, விவ-சாய அணி நிர்வாகி முத்து குமாரசாமி, ஒன்றிய துணை செயலா-ளர்கள் சதீஷ் குமார், ரம்யா உள்பட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.