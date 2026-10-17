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கரூர் அருகே திறந்த பள்ளம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
கரூர் அருகே திறந்த பள்ளம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
ADDED : அக் 17, 2026 07:32 AM
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கரூர்:கரூர்
அருகே, குடிநீர் குழாய் பராமரிப்புக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளம் திறந்த
நிலையில் உள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
கரூர்
மாநகராட்சி, நரிக்கட்டியூர் - தொழிற்பேட்டை சாலையில், குடிநீர்
குழாய் பராமரிப்புக்காக, பள்ளம் தோண்டப்பட்டது. ஆனால்,
மூடப்படாமல் திறந்த நிலையில் உள்ளது. அந்த சாலையில், ஏராளமான வீடுகள்,
அரசு தொடக்கப்பள்ளி உள்ளது. மேலும், அந்த சாலை குண்டும், குழியுமாக
உள்ளது. இரவு நேரத்தில், டூவீலர்களில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி
கீழே விழுகின்றனர்.
எனவே, குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு பணிக்காக
தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தை மூட, கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டியது அவசியம்.