கரூர் அருகே பராமரிப்பு இல்லாத 100 ஆண்டு வாய்க்கால் பாலம்
கரூர் அருகே பராமரிப்பு இல்லாத 100 ஆண்டு வாய்க்கால் பாலம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:39 AM
கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே கள்ளப்பள்ளி பஞ்., எல்லை
பகுதியில் கருப்பத்துார் உள்ளது. இப்பகுதியில், 250க்கும் மேற்பட்ட
வீடுகள், பிரசித்தி பெற்ற கோவில்கள் உள்ளன. இந்நிலையில் கடந்த,
1926ல், மாயனுார் காவிரியாற்றின் கிளை வாய்க்காலான தென்கரை வாய்க்கால்
மீது, பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
லாலாப்பேட்டையில் ரயில்வே கேட்
இருந்த வரை, கருப்பத்துார் பாலத்தில்தான் பொது மக்கள் சென்று வந்தனர்.
தற்போதும், பொது மக்கள், விவசாயிகள் பாலத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், 100 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கருப்பத்துார் பாலம் சேதம்
அடைந்துள்ளது. அதை, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பராமரிக்காமல்
உள்ளனர்.
இந்த பாலத்தின் வழியாக விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள்
தங்களின் விளை பொருட்களை கொண்டு செல்லவும், அன்றாட
போக்குவரத்திற்கும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பாலம்
சேதமடைந்துள்ளதால், விபத்து ஏற்படும் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகும் நிலை வரும்.
எனவே, விவசாய
பாசனத்திற்கும், உள்ளூர் மக்களின் பாதுகாப்பான பயணத்திற்கும்
முக்கியமாக இருக்கும் இந்த, கருப்பத்துார் வாய்க்கால் பாலத்தை
உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் அல்லது புதிய பாலம் கட்டித் தர
பொதுப்பணி துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி
மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.