கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்தில் காரீப் பருவ பயிர் காப்பீடு துவக்கம்
கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்தில் காரீப் பருவ பயிர் காப்பீடு துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:53 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்; கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டாரத்தில் உள்ள விவசா-யி
களுக்காக, காரீப் பருவ பயிர் காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் மானியத்துடன் கூடிய, காரீப் பருவம்-2026 திட்டம் செயல்படுத்-தப்படுகிறது. நடப்பு பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்-பட்டுள்ள துவரை, நிலக்கடலை பயிருக்கு பயிர் காப்பீடு செய்திடலாம். எல் நினோ உள்ளீட்ட இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் மகசூல் பாதிப்பு மற்றும் இதர பாதிப்புகளில் இருந்து வாழ்வாதாரத்தையும், பொருளாதார இழப்பையும் பாதுகாக்க, பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து பயன் பெற விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்-தப்பட்டுள்ளது.இந்த திட்டத்திற்கு சேர தகுதி பெறும் விவசா-யிகள், ஆதார் அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு எண் பாஸ்புத்தகத்தின் முதல் பக்கம், கிராம நிர்-வாக அலுவலர் வழங்கிய நடப்பு பயிர் சாகுபடி அடங்கல், கம்ப்யூட்டர் சிட்டா, நகல் முன்மொ-ழிவு படிவம் ஆகியவற்றை, தங்கள் பகுதி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்-கங்கள், தேசிய மயமாயக்கப்பட்ட வங்கிகள், பொது சேவை மையங்களில் பிரீமியம் செலுத்தி, பயிர் காப்பீடு செய்து பயனடையலாம்.
இத்தகவல், கிருஷ்ணராய
புரம் வேளாண்மைத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்-பட்டுள்ளது.