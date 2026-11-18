/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கரூர் ஐயப்ப சேவா சங்கம் சார்பில் கோடி அர்ச்சனை
ADDED : நவ 18, 2026 07:11 AM
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கரூர்:கரூர் பசுபதீஸ்வரா ஐயப்ப சேவா சங்கம் சார்பில், பசுபதீஸ்வரா ஐயப்பன் கோவில் முன், நேற்று கோடி அர்ச்சனை பூஜை துவங்கியது.
கரூர் பசுபதீஸ்வரா சேவா சங்கம் சார்பில், நேற்று முன்தினம் ஐயப்பன் கோவில் முன், 40வது ஆண்டு விழாவையொட்டி கொடியேற்று விழா நடந்தது. நேற்று தசாவதார ேஹாமம், மகாலட்சுமி ேஹாமங்கள் நடந்தன. பிறகு, ஐயப்பனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், கோடி அர்ச்சனை பூஜை துவங்கியது. பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.