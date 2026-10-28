/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/புகழிமலை கோவிலில் கிருத்திகை சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 28, 2026 05:09 AM
அ நிறம் | அளவு
கரூர்: புகழிமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், ஐப்பசி மாத கிருத்திகையையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
பிரசித்தி பெற்ற புகழிமலை பாலசுப்பிர
மணி சுவாமி கோவிலில், மூலவருக்கு, ஐப்பசி மாத கிருத்திகையையொட்டி பால், தயிர், பன்னீர், இளநீர், சந்தனம், திருமஞ்சனம் உள்ளிட்ட, 18 வகையான வாசனை திரவியங்கள் மூலம் அபிேஷகம் நடந்தது. தொடர்ந்து சிறப்பு பூக்கள் அலங்காரத்தில் முருகன் காட்சியளித்தார்.
மஹா தீபாராதனைக்கு பிறகு, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், நன்செய் புகழூர் அசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், வெண்-ணை
மலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், புன்னம் சத்திரம் பாலமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில்களிலும், கிருத்திகையையொட்டி சிறப்பு பூஜை நடந்தது.