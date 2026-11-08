குளித்தலை நகராட்சி கூட்டம்: 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
குளித்தலை நகராட்சி கூட்டம்: 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
ADDED : நவ 07, 2026 06:12 AM
குளித்தலை:குளித்தலை நகராட்சி கூட்டத்தில், 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
குளித்தலை
நகராட்சி கூட்டரங்கில், சாதாரண கூட்டம் நடைபெற்றது. நகராட்சி
தலைவர் சகுந்தலா தலைமை வகித்தார். ஆணையாளர் சுதர்சன் முன்னிலை
வகித்தார். இளநிலை உதவியாளர் யசோதா தீர்மானங்களை வாசித்தார்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம் வருமாறு:
அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் கணேசன்: அம்மா உணவக பணியாளர்களுக்கு, சம்பளம் உயர்த்தி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆணையாளர்
சுதர்சன்: தமிழகம் முழுவதும் அம்மா உணவகங்களில் பணிபுரியும்
பணியாளர்களுக்கு, அரசு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் வழங்கப்பட்டு
வருகிறது.
தி.மு.க., கவுன்சிலர் பந்தல் சந்துரு: எனது வார்டில் உள்ள
சுகாதார வளாக பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். நகராட்சி பகுதியில்,
டெண்டர் விடப்பட்ட பணிகளை, விரைவில் தொடங்கி தி.மு.க., ஆட்சி செய்த
சாதனைகளை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.
நகராட்சி ஆணையர்,
நகராட்சி தலைவர்: அனைத்து பணிகளும், ஒரு சில நாட்களில் தொடங்கப்பட்டு, ஒரு மாதத்தில் முடிக்கப்படும்.
தி.மு.க.,
கவுன்சிலர் சையத் உசேன்: காவிரி நகரில் அகற்றப்பட்ட வளைவை உடனே அமைக்க
வேண்டும். வாய்க்கால்மேட்டில் உள்ள கழிப்பறை பணியை விரைந்து முடிக்க
வேண்டும். பஸ் ஸ்டாண்ட் காந்தி சிலையில் உயர்மின் மின்விளக்கு அமைக்க
வேண்டும்.
ஆணையாளர் சுதர்சன்:
உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு
விவாதம் நடந்தது. கூட்டத்தில், 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
நகராட்சி மேலாளர் சிவலிங்கம், பொறியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார
ஆய்வாளர் கலந்து கொண்டனர்.