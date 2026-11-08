தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/குளித்தலை நகராட்சி கூட்டம்: 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

குளித்தலை நகராட்சி கூட்டம்: 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

குளித்தலை நகராட்சி கூட்டம்: 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்

ADDED : நவ 07, 2026 06:12 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 07, 2026 06:12 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

குளித்தலை:குளித்தலை நகராட்சி கூட்டத்தில், 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

குளித்தலை நகராட்சி கூட்டரங்கில், சாதாரண கூட்டம் நடைபெற்றது. நகராட்சி தலைவர் சகுந்தலா தலைமை வகித்தார். ஆணையாளர் சுதர்சன் முன்னிலை வகித்தார். இளநிலை உதவியாளர் யசோதா தீர்மானங்களை வாசித்தார். கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம் வருமாறு:

அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் கணேசன்: அம்மா உணவக பணியாளர்களுக்கு, சம்பளம் உயர்த்தி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஆணையாளர் சுதர்சன்: தமிழகம் முழுவதும் அம்மா உணவகங்களில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு, அரசு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்பளம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தி.மு.க., கவுன்சிலர் பந்தல் சந்துரு: எனது வார்டில் உள்ள சுகாதார வளாக பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். நகராட்சி பகுதியில், டெண்டர் விடப்பட்ட பணிகளை, விரைவில் தொடங்கி தி.மு.க., ஆட்சி செய்த சாதனைகளை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும்.

நகராட்சி ஆணையர்,

நகராட்சி தலைவர்: அனைத்து பணிகளும், ஒரு சில நாட்களில் தொடங்கப்பட்டு, ஒரு மாதத்தில் முடிக்கப்படும்.

தி.மு.க., கவுன்சிலர் சையத் உசேன்: காவிரி நகரில் அகற்றப்பட்ட வளைவை உடனே அமைக்க வேண்டும். வாய்க்கால்மேட்டில் உள்ள கழிப்பறை பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். பஸ் ஸ்டாண்ட் காந்தி சிலையில் உயர்மின் மின்விளக்கு அமைக்க வேண்டும்.

ஆணையாளர் சுதர்சன்:

உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது. கூட்டத்தில், 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நகராட்சி மேலாளர் சிவலிங்கம், பொறியாளர்கள் மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர் கலந்து கொண்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us