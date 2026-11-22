ADDED : நவ 21, 2026 04:32 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த மருதுார் டவுன் பஞ்., மேட்டு மருதுார் கிராமத்தில் ஹிந்து சமய
அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான செல்லாண்டியம்மன் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவில் புனரமைக்கப்பட்டு, கும்பாபிஷேகம் நடத்த,
விழாக்குழுவினர் முடிவு செய்தனர்.
அதன்படி, திருப்பணிகள் முடிந்து,
நேற்று காலை மருதுார் காவிரி ஆற்றில் இருந்து பக்தர்கள் தீர்த்தக்குடம்
எடுத்து ஊர்வலமாக வந்தனர். தொடர்ந்து, செல்லாண்டியம்மன் கோவிலில்
புனிதநீர் ஊற்றி, சிறப்பு அபிஷேகம்,ஆராதனை செய்தனர்.இதேபோல்,
நல்லுார் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன், காளியம்மன் கோவில்
கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி, நல்லுார் பஞ்.,க்குட்பட்ட, எட்டு பட்டி
கிராம பொதுமக்கள், நேற்று காலை, குளித்தலை கடம்பர் கோவில் காவிரி ஆற்றில்
இருந்து புனிதநீர் எடுத்து வந்தனர். மேட்டுமருதுார்
செல்லாண்டியம்மன், நல்லுார் மாரியம்மன் கோவிலில், நாளை காலை, 10:00
மணிக்குள் கும்பாபிஷேக விழா நடக்க உள்ளது.