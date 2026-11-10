பைக் மீது அரசு ஜீப் மோதி தொழிலாளி பலி

ADDED : நவ 09, 2026 06:31 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அருகே பைக் மீது, அரசு ஜீப் மோதிய விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழந்தார்.
குளித்தலை
அடுத்த மருதுார் டவுன் பஞ்., மைலாடும்பாறை கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
சுப்பிரமணி, 45. இவர் கோவை மாவட்டம், சூலுாரில் உள்ள தனியார் இரும்பு
கம்பெனியில், வேலை செய்து வந்தார். தீபாவளி பண்டிகைக்காக கடந்த, 6ல்,
தனக்கு சொந்தமான ஹோண்டா பைக்கில், ஊருக்கு வரும்போது இரவு, 11:30
மணியளவில் திருச்சி - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை மேல குறப்பாளையம்
பிரிவு சாலையில் திரும்பினார்.
அப்போது, திருச்சியில் இருந்து, கரூர்
நோக்கி வந்த மாவட்ட கல்வித்துறைக்கு சொந்தமான ஜீப், பைக் மீது
மோதியது. இதில், சுப்பிரமணிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, குளித்தலை அரசு மாவட்ட தலைமை
மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர்.
பின்னர், திருச்சி
அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சையில் இருந்தவர் நேற்று
முன்தினம் இரவு உயிரிழந்தார். இது குறித்து அவரது மனைவி கவுரவ
லட்சுமி, 44, கொடுத்த புகாரின் படி, போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில்,
மாவட்ட கல்வித்துறைக்கு சொந்தமான ஜீப்பை ஓட்டி வந்த கரூர்
காந்திகிராமத்தை பாலசுப்பிரமணியன் என்பது தெரியவந்தது.
குளித்தலை போலீசார் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து
வருகின்றனர். அரசு ஜீப் குளித்தலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில்
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.