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அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி விடுதியில் லேப்டாப், மொபைல் போன் திருட்டு

அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி விடுதியில் லேப்டாப், மொபைல் போன் திருட்டு

ADDED : அக் 27, 2026 05:21 AM

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ADDED : அக் 27, 2026 05:21 AM

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கரூர்: கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை விடுதியில், லேப்டாப், மொபைல் போன்களை, மர்ம நபர்கள் திருடி

சென்றுள்ளனர்.

கரூர் அருகே காந்தி கிராமத்தில், அரசு மருத்-துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை செயல்படுகிறது. மருத்துவக் கல்லுாரி வளாகத்தில், மாணவ, மாணவியர் தங்கும் விடுதியும் உள்ளது. இந்நி-லையில், மாணவர் விடுதியில் உள்ள, அறை-களில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு லேப்டாப், ஒரு மொபைல் போனை கடந்த, 24ல், காண-வில்லை. மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, திருப்பூர் நம்பிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த, நான்காம் ஆண்டு படித்து வரும் மருத்-துவக் கல்லுாரி மாணவர் ஸ்ரீ சுமித், 23, போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து, பசுபதிபாளையம் போலீஸ் எஸ்.ஐ., ஆர்த்தி வழக்கு பதிவு செய்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகிறார்.

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