தென்மேற்கு பருவமழை எதிரொலி குறைந்தது எலுமிச்சை விலை
தென்மேற்கு பருவமழை எதிரொலி குறைந்தது எலுமிச்சை விலை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:59 AM
கரூர்:தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக, வரத்து அதிகரித்ததால் எலுமிச்சை விலை குறைந்தது.
கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதம் வரை கோடை காலம் என்பதால், உடலுக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எலுமிச்சை பழம், ஒரு கிலோ, 200 ரூபாய் வரை விற்றது. கடந்த ஜூன் மாதம், இரண்டாவது வாரம் முதல், மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ய துவங்கியது. இதனால், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் எலுமிச்சை உற்பத்தி அதிகரித்தது.இதையடுத்து கரூர் காமராஜர் தினசரி மார்க்கெட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் மார்க்கெட்டுகளுக்கு எலுமிச்சை வரத்து அதிகரித்தது. இதனால் நேற்று, ஒரு கிலோ எலுமிச்சை, 50 முதல், 70 ரூபாய் வரை விற்றது.இதுகுறித்து, வியாபாரிகள் கூறுகை யில்,'கோடையில், அக்னி நட்சத்திர காலம் கடந்த மே, 28ல் நிறைவு பெற்றது. தற்போது தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளதால், எலுமிச்சை வரத்து அதிகரித்துள்ளது. மேலும் பயன்பாடும் குறைந்து வருவதால், விலை இன்னும் படிப்படியாக குறைய வாய்ப்பு உள்ளது,' என்றனர்.