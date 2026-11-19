ADDED : நவ 18, 2026 07:21 AM
அரவக்குறிச்சி:கரூர்
மாவட்ட துணை இயக்குனர் (தொழுநோய்) மருத்துவர் சாந்தியின்
ஆணைக்கிணங்க, அரவக்குறிச்சி வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மருத்துவர்
கவுசல்யா தலைமையில், அரவக்குறிச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில்,
தொழுநோய் கண்டறியும் சிறப்பு முகாம், துவங்கியுள்ளது.
டிச., 2 வரை
முகாம் நடைபெற உள்ளது. அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில் உள்ள, அனைத்து
வீடுகளிலும் சுகாதாரத்துறை மூலமாக முகாம் நடத்த ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.சுகாதார ஆய்வாளர் மேற்பார்வையில், கிராம
சுகாதார செவிலியர், இடைநிலை சுகாதார செவிலியர் மற்றும்
தன்னார்வலர்களை கொண்டு, அனைத்து வீடுகளுக்கும் சென்று வீட்டில்
உள்ளவர்களை பரிசோதனை செய்தனர். வெளிர்ந்த சிவந்த உணர்ச்சியற்ற
தேமல் உள்ளதா அல்லது கை கால்கள் மற்றும் கண்களில் நரம்பு பாதிப்பு
ஏற்பட்டுள்ளதா என பரிசோதனை செய்கின்றனர். அவ்வாறு பரிசோதித்து,
தொழுநோய் உறுதி செய்யப்பட்டவருக்கு, ஆறு மாதம் தொடர் கூட்டு சிகிச்சை,
இலவசமாக வீட்டிற்கு சென்று வழங்கப்படுகிறது. தொழுநோய் என்பது
முற்றிலும் குணப்படுத்தக் கூடியது. ஆகையால், வீடு தேடி வரும் சுகாதார
பணியாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என, பொது
சுகாதாரத் துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.