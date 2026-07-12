3,085 ஏக்கர் கோவில் பட்டா நிலங்களுக்கான பத்திரப்பதிவு தடை நீக்கம்: கலெக்டர் அறிவிப்பு
3,085 ஏக்கர் கோவில் பட்டா நிலங்களுக்கான பத்திரப்பதிவு தடை நீக்கம்: கலெக்டர் அறிவிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:53 PM
கரூர்: கரூர் மாவட்டத்தில், 3,085 ஏக்கர் கோவில் பட்டா நிலங்களுக்கான பத்திரப்பதிவு தடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கரூர் கலெக்டர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடந்த, 1965 பிப்., 2ல் தமிழ்நாடு மைனர் இனாம் கீழ் ரயத்துவாரி நிலவரி திட்ட சட்டத்தில், இனாம் நிலங்களில் விவசாயம் செய்த மக்களுக்கும், கோவில் ரயத்துவாரி பட்டாக்களாக வழங்கப்பட்டது.
இந்த பட்டா நிலங்களை, தனிநபர் விற்பனை செய்வதை தடுக்க, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, பத்திரப்பதிவு துறையிடம், ரயத்துவாரி பட்டா நிலங்களை பதிவு செய்ய வேண்டாம் என, கேட்டுக்கொண்டது.
கோவில் பெயரில் உள்ள நிலங்களை தடை செய்யும் போது, அதே சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்கள் பெயரில் வழங்கப்பட்ட பட்டா நிலங்களும், தவறுதலாக பத்திரப்பதிவுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பத்திரப்பதிவுக்கான தடையால், பொதுமக்கள் தங்கள் பட்டா நிலங்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். தடையை நீக்க மக்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றது.
இதையடுத்து, வருவாய்த்துறை அலுவலர், அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு, தடை செய்யப்பட்ட நிலங்களின் பட்டியலை ஆய்வு செய்தது.
முதல்கட்டமாக, தவறுதலாக நடந்த பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப் பட்டு, எந்தவித நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கும் உட்படாத, 471 சர்வே எண்களில், 3,085 ஏக்கர் பொதுமக்களின் பட்டா நிலங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, பத்திரப்பதிவு தடையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பத்திரப்பதிவு தடை நீக்க நடவடிக்கை, தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு தெரிவித்து உள்ளார்.