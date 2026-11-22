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தீப துாணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி ஹிந்து முன்னணி கொண்டாட்டம்
தீப துாணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி ஹிந்து முன்னணி கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:36 AM
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கரூர்:திருப்பரங்குன்றம்
மலை தீப துாணில் விளக்கு ஏற்ற அனுமதி வழங்கியதை வரவேற்று, கரூரில்
ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகிகள், பொதுமக்களுக்கு நேற்று லட்டு
வழங்கினர்.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள, தீப
துாணில் வரும், 24ல் கார்த்திகை தீப நாளில், விளக்கேற்ற அனுமதி வழங்கி,
நேற்று காலை, உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதை வரவேற்று, மாநிலம்
முழுவதும் ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகிகள், பொதுமக்களுக்கு
இனிப்புகளை வழங்கினர். கரூரில் மனோகரா கார்னர் பகுதியில் மாவட்ட
பொதுச்செயலாளர் சக்தி, பொதுமக்களுக்கு லட்டு வழங்கினார்.
அப்போது, மாவட்ட செயலாளர் கணேஷ், பொருளாளர் ரமேஷ் குமார், நகர
செயலாளர் கார்த்தி உள்ளிட்ட ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகிகள்
உடனிருந்தனர்.