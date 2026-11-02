வல்லபாய் படேல் பிறந்த நாள் பிரதமர் பேச்சு நேரடி ஒளிபரப்பு
வல்லபாய் படேல் பிறந்த நாள் பிரதமர் பேச்சு நேரடி ஒளிபரப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 06:49 AM
கரூர்:முன்னாள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேலின், 151வது பிறந்த நாள் விழா, நேற்று போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில், நேரிடையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.
முன்னாள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேலின், பிறந்த நாளை தேசிய ஒற்றுமை நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என, மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. அதன்படி, நேற்று மாலை, 5:30 மணிக்கு துார்தர்ஷன், 'டிவி'யில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகளை, போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில், 'டிவி' மூலம் ஒளிப்பரப்பு செய்து, பொதுமக்களை பார்வையிடும் வகையில் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என, டி.ஜி.பி., மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, கரூர் அருகே, மாயனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், நேற்று மாலை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி, எல்.இ.டி., 'டிவி' மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. அதை, பொது மக்கள் பார்வையிட்டனர். அதேபோல், கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும், பிரதமரின் நிகழ்ச்சி நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.