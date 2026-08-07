கால்நடைகள் தீவன பற்றாக்குறையால் அவதி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:36 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்: கிருஷ்ணராயபுரம் பகுதிகளில், கால்நடைகளுக்கு தீவன பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணராயபுரம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வயலுார், சரவணபுரம், புனவாசிப்பட்டி, மகிளிப்பட்டி, உடையந்தோட்டம், மாயனுார், சேங்கல், பஞ்சப்பட்டி, சிவாயம், வரகூர், மேட்டுப்பட்டி, வேங்காம்பட்டி, பழையஜெயங்கொண்டம், கரட்டுப்பட்டி, பாப்பகாப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில், விவசாயிகள் கால்நடைகளை வளர்த்து வருகின்றனர்.மழை காலங்களில் பெய்யும் மழை நீரால், கால்நடைகளுக்கு மானாவாரி மேய்ச்சல் நிலங்களில் பசும்புல் கிடைக்கும். தற்போது கடுமையான வெயில் அடிப்பதால், மானாவாரி நிலங்கள் முழுவதும் காய்ந்து விட்டது. மேய்ச்சல் நிலங்களில் தீவன புல் வளர்வதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் கால்நடைகளுக்கு தீவன பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. குறுவை சாகுபடி நெல் வயல்களில், அறுவடை செய்யப்பட்ட வைக்கோல் கட்டு ஒன்று, 340 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த மாதம் வைக்கோல் கட்டு ஒன்று, 240 ரூபாய்க்கு விற்ற விலையில், 100 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.