இயந்திரம் மூலம் பாத்தி கட்டும் பணி 'விறுவிறு' ரூ.5,000 செலவை வெறும் ரூ.1,500 -ஆக குறைப்பு
இயந்திரம் மூலம் பாத்தி கட்டும் பணி 'விறுவிறு' ரூ.5,000 செலவை வெறும் ரூ.1,500 -ஆக குறைப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 06:51 AM
கரூர்;வடகிழக்கு
பருவமழையை தொடர்ந்து, சம்பா சாகுபடி பணிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில்,
ஆட்கள் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க நவீன இயந்திரங்கள் மூலம் பாத்தி
கட்டும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கரூர்
மாவட்டத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராயபுரம், அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி,
தான்தோன்றிமலை ஆகிய வட்டார பகுதிகளில் ஆண்டுதோறும் சம்பா
பருவத்தில், 1,300 ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுவது
வழக்கம். இப்பகுதிகளில் சாகுபடி பணிகள் முற்றிலும் அமராவதி அணையில்
இருந்து திறந்துவிடப்படும் பாசன நீரின் அளவை அடிப்படையாக கொண்டே
திட்டமிடப்படும். நடப்பு பருவத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு
பெய்யாததால், அமராவதி அணையில் நீர் இருப்பு குறைந்து பாசனத்திற்கு
தேவையான தண்ணீர் திறந்துவிட முடியாத சூழல் உருவானது.
இதனால் சம்பா
சாகுபடி பணிகள் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது வடகிழக்கு
பருவமழை பரவலாக பெய்ய தொடங்கியுள்ளதை தொடர்ந்து, விவசாயிகள் நில
ஆயத்த பணிகளை மேற்கொண்டு நெல் சாகுபடியை தீவிரமாக
தொடங்கியுள்ளனர். கிராமப்புறங்களில் விவசாய பணிகளுக்கு
கடுமையான ஆட்கள் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது. தற்போது நவீன பாத்தி
கட்டும் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி வரப்பு மற்றும் பாத்தி அமைக்கும்
பணியை செய்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, சுக்காலியூர் பகுதியில் விவசாய சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வரும் பொறியாளரான சிவக்குமார் கூறியதாவது:
வயல்,
தோட்ட பயிர்களுக்கு சீரான முறையில் நீர் பாய்ச்சுவதற்கு
முன்கூட்டியே பாத்திகள் மற்றும் வரப்புகளை அமைப்பது மிக அவசியம்.
இப்பணிகள் ஆட்களை கொண்டே மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. ஆனால், சமீப
காலமாக நடவு பணிகளுக்கே ஆட்கள் கிடைக்காத நிலையில், பாத்தி கட்டும்
வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைப்பது பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. இதை சமாளிக்க
டிராக்டருடன் இணைக்கப்படும் நவீன பாத்தி கட்டும் இயந்திரத்தை
பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதன் மூலம் விளைநிலங்களில் மிக குறைந்த
நேரத்தில், நேர்த்தியாகவும் சீராகவும் பாத்திகள்
அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த இயந்திரம் கொண்டு, ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில்
வெறும், 45 நிமிடங்களிலேயே முடித்துவிட முடிகிறது. ஆட்களை கொண்டு
பணியை செய்யும்போது கூலியாக, 5,000 ரூபாய் வரை செலவாகும். ஆனால்,
டிராக்டர் வாடகையாக, ஒரு மணி நேரத்திற்கு, 1,500 ரூபாய் மட்டுமே
செலவாகிறது. இதனால் பெருமளவு பணமும், உழைப்பும் மிச்சமாகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.