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கவுண்டம்பாளையம் அரசு பள்ளியில் மகிழ்முற்றம் அமைப்பு பதவியேற்பு

கவுண்டம்பாளையம் அரசு பள்ளியில் மகிழ்முற்றம் அமைப்பு பதவியேற்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:01 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:01 AM

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கரூர்:புலியூர் அருகேயுள்ள கவுண்டம்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில், மகிழ்முற்றம் அமைப்பு பதவியேற்பு விழா நடந்தது.

தலைமை ஆசிரியர் பரணிதரன் தலைமை வகித்தார். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் மற்றும் பாலை என மாணவர்கள், ஐந்து குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒரு தலைவர், ஒரு துறை அமைச்சர் மாணவர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அந்த குழுக்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. குழுவிற்கு பொறுப்பு ஆசிரியர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர். பின், பெற்றோர் ஆசிரியர் சந்திப்பு கூட்டம், பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம் நடந்தது.அதில், 2026-27ம் கல்வியாண்டுக்கான செயல் திட்டங்கள் பெற்றோர்களிடம் எடுத்துக் கூறப்பட்டது. அடுத்த வாரம் கல்வி வளர்ச்சி நாளான, காமராஜர் பிறந்த நாளை சிறப்பாக கொண்டாடுவது, பள்ளிக்கு தானியங்கி மின்சார மணி அமைப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது.பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் இளமதி, புலியூர் டவுன் பஞ்., கவுன்சிலர் தங்கமணி, கண்ணன், மேலாண்மை குழு துணைத் தலைவர் பூங்கோதை உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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