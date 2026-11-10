நெரூரில் காவிரியாற்றுக்கு மஹா ஆரத்தி விழா: பக்தர்கள் பரவசம்
நெரூரில் காவிரியாற்றுக்கு மஹா ஆரத்தி விழா: பக்தர்கள் பரவசம்
ADDED : நவ 09, 2026 06:22 AM
கரூர்:கரூர் அருகே, காவிரியாற்றுக்கு மஹா ஆரத்தி விழா நடந்தது.
அகில
பாரதீய சந்நியாசிகள் சங்கம், அன்னை காவிரி நதிநீர் பாதுகாப்பு
அறக்கட்டளை மற்றும் கரூர் குடும்பம் சார்பில், 16வது ஆண்டு காவிரி
விழிப்புணர்வு, துலா தீர்த்த ரத யாத்திரை கடந்த அக்., 18ல், கர்நாடகா
மாநிலம் குடகு மலையில் தொடங்கியது. வரும், 17ல், நாகப்பட்டினம்
மாவட்டம், பூம்புகாரில் ரத யாத்திரை நிறைவு பெறுகிறது.
காவிரியாற்றின்
கரைகளை பலப்படுத்தி, தடுப்பணைகள் கட்ட வேண்டும்,
காவிரியாற்றுக்காக தனி அமைச்சகம் ஏற்படுத்த வேண்டும், நதிகளை
தேசியமயமாக்க வேண்டும், தென்னக நதிகளை இணைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட,
ஏழு அம்ச கோரிக்கைகளை முன்வைத்து, துலா தீர்த்த ரத யாத்திரை
தொடங்கியது. நேற்று முன்தினம் ரத யாத்திரை கரூர் வந்தது.
அதை
தொடர்ந்து மாலை, 6:30 மணிக்கு கரூர் அருகே நெரூரில், காவிரியாற்றின்
படித்துறையில், காவிரியாற்றுக்கு லோபா முத்ரா ேஹாமம் மற்றும் 108
குடம் பால் அபி ேஷகம் நடந்தது. அதை தொடர்ந்து, காவிரியாற்றுக்கு மஹா
ஆரத்தி எடுக்கும் விழா நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள், சுவாமியை
வழிபட்டனர். பிறகு, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.