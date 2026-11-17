குமாரமங்கலம் ரங்கநாதர் பெருமாள் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழா
குமாரமங்கலம் ரங்கநாதர் பெருமாள் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 07:19 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:08 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த குமாரமங்கலம், தேவேந்திரகுல தெருவில் ரங்கநாதர் பெருமாள்
கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலை புனரமைத்து கும்பாபிஷேகம்
நடத்த, குடிப்பாட்டுக்காரர்கள் முடிவு செய்தனர்.
அதன்படி
புனரமைப்பு பணிகள் முடிந்து, கடந்த, 13ல் குளித்தலை கடம்பவனேஸ்வரர்
கோவில் காவிரி ஆற்றில் இருந்து, புனிதநீர் எடுத்து வந்தனர். நேற்று
முன்தினம், புனிதநீர் அடங்கிய கும்பத்தை, அய்யர்மலை
ரெத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில் சிவாச்சாரியார் சிவா குருக்கள் யாக
வேள்வி சாலையில் வைத்து, மகா கணபதி பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜை, வாஸ்து
சாந்தி பூஜை, நாடி சந்தனம், லட்சார்ச்சனை, பூர்ணாஹூதி, திரவ்யாஹூதி,
மகா தீபாராதனை உள்ளிட்ட முதல்கால பூஜைகள் செய்தனர்.
தொடர்ந்து,
நேற்று காலை, இரண்டாம் கால பூஜைகள் நடந்தன. யாக வேள்வி பூஜை
நிறைவடைந்ததும், புனிதநீர் கும்பத்தை, சிவாச்சாரியார்கள்
ஊர்வலமாக எடுத்து வந்தனர். பின், வேத மந்திரங்கள் முழங்க, கோபுர
கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்தனர். குளித்தலை
பகுதியை சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம்
செய்தனர். அனைவருக்கும் அன்னதானம், பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.