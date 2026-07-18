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கற்கள் எடுக்க முயன்றவர் கைது பொக்லைன் இயந்திரம் பறிமுதல்

கற்கள் எடுக்க முயன்றவர் கைது பொக்லைன் இயந்திரம் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:33 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:33 AM

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அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி அருகே, கல்குவாரியில் கற்கள் எடுக்க முயன்றவர் கைது செய்யப்பட்டு, பொக்லைன் இயந்திரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

அரவக்குறிச்சி அருகே கல்குவாரியில், பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம், சட்ட விரோதமாக கற்கள் எடுப்பதாக, கரூர் மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறையின் கனிமவள பிரிவு தனி வருவாய் ஆய்வாளர் கார்த்திக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன் அடிப்படையில், அரவக்குறிச்சி போலீசார் உதவியுடன் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, அரவக்குறிச்சி அருகே அஞ்சாத கவுண்டன் பாளையம் பகுதியில் உள்ள கல்

குவாரியில், அனுமதி இன்றி சட்டவிரோதமாக பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் கற்கள் எடுத்து கொண்டிருந்தனர். இதையடுத்து, ஆலமரத்துப்பட்டி அடுத்த கணவாய் சக்தி நகரை சேர்ந்த சதீஷ்குமார், 34, என்பவரை அரவக்குறிச்சி போலீசார் கைது செய்தனர்.

பொக்லைன் இயதிர உரிமையாளர் அரவக்குறிச்சி அம்பிகை நகரை சேர்ந்த சிவாஜி கணேசன், 55, என்பவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

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