பைக் மீது லாரி மோதியதில் கணவர் பலி; மனைவி காயம்

ADDED : நவ 04, 2026 07:23 AM
குளித்தலை:குளித்தலை அருகே பைக் மீது லாரி மோதியதில் கணவர் உயிரிழந்தார். மனைவி காயமடைந்தார்.
குளித்தலை
அடுத்த மேட்டு மகாதானபுரம் மகாலட்சுமி கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர்
விவசாயி சிவா. இவரது மனைவி ரம்யா, 40. சிவா தனக்கு சொந்தமான சுசூகி
பைக்கில், கரூருக்கு மனைவியுடன் நேற்று முன்தினம் காலை, 11:45
மணியளவில் திருச்சி - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மாயனுார் பஸ் ஸ்டாப்
அருகே சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, சிமென்ட் மூட்டைகளை
ஏற்றிக்கொண்டு சென்ற அசோக் லைலேண்ட் லாரி, பைக் மீது மோதியது. இதில்
இருவரும் காயமடைந்தனர்.
கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு சோதனை செய்தபோது
சிவா ஏற்கனவே இறந்ததாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். அவரது மனைவி ரம்யா
கொடுத்த புகாரின்படி, மாயனுார் போலீசார் லாரி டிரைவர் திருவள்ளூர்
மாவட்டம், கும்மிடிபூண்டியைச் சேர்ந்த பூபதி, 33, என்பவர் மீது வழக்கு
பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.