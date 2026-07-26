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மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா பக்தர்கள் பால்குட ஊர்வலம்
மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா பக்தர்கள் பால்குட ஊர்வலம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:11 AM
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குளித்தலை: குளித்தலை,
பெரியபாலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு கடந்த,
19ம் தேதி இரவு பூச்சொரிதல் நிகழ்ச்சியுடன் விழா தொடங்கியது.
நேற்று
முன்தினம் இரவு கரகம் பாலித்து, முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலம்
சென்று சுவாமி கோவில் வந்தடைந்தது. நேற்று காலை கடம்பர்கோவில் காவிரி
ஆற்றில் இருந்து, பக்தர்கள் பால்குடம், தீர்த்தக்குடம் எடுத்து
வந்தனர்.
பின்னர் பக்தர்கள் அக்னி சட்டி ஏந்தியும், அலகு
குத்தியும் மேள தாளங்களுடன் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக வந்து
கோவில் வந்தடைந்தனர். விழா குழு சார்பில் அன்னதானம்
வழங்கப்பட்டது. இன்று காலை கிடா வெட்டுதல், மதியம் பூசாரி அரிவாள்
மேல் ஏறி நின்று பக்தர்களுக்கு அருள் வாக்கு கூறும் நிகழ்ச்சி
நடக்கிறது. இரவு மஞ்சள் நீராட்டுடன் திருவிழா நிறைவு
பெறுகிறது.