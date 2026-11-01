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தியாகிகளின் வாரிசுதாரர் குறைதீர் கூட்டம்

தியாகிகளின் வாரிசுதாரர் குறைதீர் கூட்டம்

ADDED : அக் 31, 2026 07:18 AM

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ADDED : அக் 31, 2026 07:18 AM

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கரூர்:சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் வாரிசுதாரர்களுக்கான குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.

அதில், சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளின் வாரிசுதாரர்கள் சார்பில், 12 கோரிக்கை மனுக்கள் கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமியிடம் வழங்கப்பட்டது. மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி, தகுதியின் அடிப்படையில் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து தீர்வு காண வேண்டும் என, துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

குறைதீர் கூட்டத்தில், துணை கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி துணை கலெக்டர் ராஜகோபாலன் உள்பட, அரசு துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.

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