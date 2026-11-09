/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மாயனுார், வாங்கலில் மது விற்ற 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 04, 2026 07:16 AM
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கரூர்:மாயனுார் மற்றும் வாங்கல் பகுதியில், மது பாட்டில்களை விற்றதாக, இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர்
மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு போலீஸ் எஸ்.ஐ., கண்ணன் உள்ளிட்ட
போலீசார் நேற்று முன்தினம், மாயனுார் சித்தலவாய் பகுதியில், ரோந்து
பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, அனுமதி இல்லாமல் மது
பாட்டில்களை விற்றதாக ஆறுமுகம், 72; என்பவரை போலீசார் கைது
செய்தனர். அவரிடமிருந்து, 28 மதுபாட்டில் பறிமுதல்
செய்யப்பட்டது.
அதேபோல், வாங்கல் அருகே மண்மங்கலம் அரசு
மருத்துவமனை பகுதியில், மதுபாட்டில்களை விற்பனை செய்ததாக
சுகுமாறன், 27; என்பவரை, போலீஸ் எஸ்.ஐ., நீலகண்டன் தலைமையிலான
போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து, 26 மதுபாட்டில்களை
வாங்கல் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.