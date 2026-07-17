வருமான வரித்துறையினரை தாக்கிய வழக்கில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்திட்ட மேயர்
வருமான வரித்துறையினரை தாக்கிய வழக்கில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்திட்ட மேயர்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:59 AM
கரூர்:வருமான
வரித்துறையினரை தாக்கிய வழக்கில், நிபந்தனை முன் ஜாமின் பெற்ற மேயர்
கவிதா உள்பட, 55 பேர் நேற்று கரூர் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில்
கையெழுத்திட்டனர்.
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அ.தி.மு.க.,
ஆட்சியில் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது, வேலை
வாங்கித் தருவதாக கூறி, பண மோசடி செய்ததாக வந்த புகாரையடுத்து,
கடந்த 2023 மே 26-ல், கரூர் ராமகிருஷ்ணாபுரத்தில் உள்ள செந்தில்
பாலாஜியின் தம்பி அசோக்குமார் வீட்டில், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள்
சோதனை நடத்த சென்றனர்.
தி.மு.க.,வை சேர்ந்த கரூர் மாநகராட்சி மேயர்
கவிதா உள்பட பலர் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை
நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில்,
வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டனர். இது தொடர்பாக வருமான
வரித்துறை அதிகாரி காயத்ரி அளித்த புகாரின்படி, மேயர் கவிதா உள்பட,
72 பேர் மீது கரூர் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
இந்நிலையில்
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின், போலீசார் மீண்டும் விசாரணையை
தொடங்கினர். இந்த வழக்கில் முன்ஜாமின் கேட்டு, கரூர் மாவட்ட முதன்மை
அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. கடந்த, 6ம் தேதி
மேயர் கவிதா உள்பட, 72 பேருக்கும் நிபந்தனையுடன் கூடிய முன் ஜாமின்
வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, கரூர் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நேற்று
மேயர் கவிதா உள்பட, 55 பேர் கையெழுத்திட்டு சென்றனர்.