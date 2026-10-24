/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மருத்துவத்துறை சார்பில் பொது மருத்துவ முகாம்
ADDED : அக் 23, 2026 07:08 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த பிள்ளபாளையம் பஞ்சாயத்து, வல்லம் மாரியம்மன் கோவில்
அருகில், பஞ்சப்பட்டி வட்டார அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது.
இங்குள்ள மருத்துவத்துறை சார்பில், மழை காலத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு
மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது. முகாமில் காய்ச்சல், சளி, இருமல்,
சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், குழந்தைகள் மருத்துவம்
போன்றவற்றிக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. பஞ்சப்பட்டி
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய நடமாடும் மருத்துவ பிரிவு அலுவலர்
பர்த்திபன், மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கி மக்களுக்கு மருந்து, மாத்திரை
வழங்கப்பட்டது. முகாமில் செவிலியர்கள், மருத்துவ பணியாளர்கள்
கலந்து கொண்டனர்.