/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/புகழூர் டி.என்.பி.எல்., சார்பில் மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:29 AM
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கரூர்:கரூர்
மாவட்டம், புகழூர் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனத்தின் சமுதாய
நலப்பணி திட்டத்தின் கீழ் தினசரி நடமாடும் இலவச மருத்துவ முகாம்
நடந்து வருகிறது.
ஆலையை சுற்றியுள்ள புகழூர் நகராட்சி, புஞ்சை
தோட்டக்குறிச்சி டவுன் பஞ்., வேட்டமங்கலம், புன்னம்,
கோம்புபாளையம், நஞ்சைப்புகழூர் மற்றும் திருக்காடுதுறை ஆகிய பஞ்.,
பகுதிகளில் உள்ள, 50 கிராமங்கள் பயன்பெறும் வகையில் மருத்துவ
முகாம்கள் நடக்கிறது.
நேற்று முன்தினம்,
பொன்னியாக்கவுண்டன்புதுாரில் நடந்த மருத்துவ முகாமில், 786
பொதுமக்களுக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகளும், தேவைப்பட்டோருக்கு மருந்து
மாத்திரைகளும் காகித நிறுவனம் மூலம் இலவசமாக
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் இதுவரை, 14,013
பொதுமக்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.