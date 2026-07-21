கள்ளப்பள்ளி தெற்கு கிராமத்தில் மருத்துவ காப்பீடு திட்ட முகாம்
கள்ளப்பள்ளி தெற்கு கிராமத்தில் மருத்துவ காப்பீடு திட்ட முகாம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:44 AM
கிருஷ்ணராயபுரம்; கள்ளப்பள்ளி தெற்கு கிராமத்தில், மத்திய அரசு திட்டத்தின் சார்பில் மருத்துவ காப்பீடு திட்ட முகாம் நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த கள்ளப்பள்ளி தெற்கு கிராம மக்களுக்கு, மத்திய அரசு சார்பில் வழங்-கப்படும் மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் மூலம், அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது. அடையாள அட்டையை கொண்டு மருத்துவமனைகளில் ஏழை, எளிய, மக்கள் மருத்துவ வசதிகளை பெறலாம்.அதன்படி கரூர் மாவட்ட, பா.ஜ., இளைஞர் அணி சார்பில், கள்ளப்பள்ளி தெற்கு கிராமத்தில் மத்திய அரசு வழங்கும் மருத்துவ காப்பீடு திட்ட முகாம் நடத்தப்பட்டது. இதில் கிராம மக்களுக்கு மருத்-துவ காப்பீடு திட்டத்தில் பதிவு செய்து, அடை-யாள அட்டை வழங்கபட்டது. முகாமில் கரூர் மாவட்ட பா.ஜ., இளைஞர் அணி தலைவர் மெடிக்கல் பெருமாள், கிருஷ்ணராயபுரம் பா.ஜ., இளைஞர் அணி நிர்வாகி விக்ரம் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.