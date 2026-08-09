ஆற்று பகுதிகளில் தொடர்ந்து கொட்டப்படும் மருத்துவ கழிவு
ஆற்று பகுதிகளில் தொடர்ந்து கொட்டப்படும் மருத்துவ கழிவு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:27 AM
கரூர்,:கரூர் மாவட்ட ஆற்று பகுதிகளில், மருத்துவ கழிவுகள் தொடர்ந்து கொட்டப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழகத்தில்
மருத்துவ கழிவுகளை பிரித்தல், சேகரித்தல், மறுசுழற்சி செய்தல்
மற்றும் பாதுகாப்பாக அழித்தல் ஆகியவற்றிற்கு, கடுமையான
வழிகாட்டுதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனாலும் கரூர் காவிரி,
அமராவதி ஆற்று பகுதியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு
வருகின்றன. நேற்று கரூர் அருகே நெரூர் காவிரி ஆற்று பகுதியில், ஊசிகள்,
ட்ரிப்ஸ் ஊசிகள் உள்ளிட்ட மருத்துவ கழிவுகள் கிடந்தன. இந்த பகுதியில்
கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாறு
கொட்டப்படும் மருத்துவ கழிவுகளால், ஆற்று நீர் மட்டுமின்றி,
நிலத்தடி நீரும் மாசடைகிறது. நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மட்டுமின்றி,
விவசாய பாசனத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
காவிரி ஆற்றில்
பிளாஸ்டிக், பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் மருத்துவ கழிவுகளின் கலப்பு
அதிகரித்துள்ளதாகவும், அதனால் உயிரினங்களுக்கும்,
சுற்றுச்சூழலுக்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்து உள்ளதாக, சென்னை ஐ.ஐ.டி.,
நடத்திய ஆராய்ச்சியில் தெரிய வந்துள்ளது. கடந்த, 6ம் தேதி கரூர்
திருமாநிலையூர் அமராவதி ஆற்று பகுதியில் மருந்து, மாத்திரைகள்
கொட்டப்பட்டிருந்தன. நேற்று காவிரி ஆற்றில் மருத்துவ கழிவுகள்
கொட்டப்பட்டுள்ளன.
இனியாவது, மாவட்ட நிர்வாகம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.