மேகதாது அணை பிரச்னை தீர விநாயகருக்கு 'காவிரி' அபிஷேகம்
மேகதாது அணை பிரச்னை தீர விநாயகருக்கு 'காவிரி' அபிஷேகம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:35 AM
கரூர்:மேகதாது
அணை பிரச்னையில், தமிழக அரசு எடுக்கும் முயற்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என,
காவிரி நீர்ப்பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்கம் சார்பில்,
மகாதானபுரத்தில் விநாயகருக்கு, 108 குடம் காவிரிநீர் அபிஷேகம்
நடந்தது.
கர்நாடகா அரசு காவிரியாற்றின் குறுக்கே, மேகதாது என்ற
இடத்தில், புதிதாக அணை கட்ட பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், மேகதாது அணை பிரச்னை தொடர்பாக, மத்திய அரசுக்கு தமிழக
முதல்வர் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசு எடுத்து வரும்
முயற்சி வெற்றி பெற்று, காவிரி பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு ஏற்பட
வேண்டும் என, காவிரி நீர்ப்பாசன விவசாயிகள் நலச்சங்கம் சார்பில்,
மகாதானபுரத்தில் உள்ள, விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
அதில்,
மூலவர் விநாயகருக்கு காவிரியாற்றில் இருந்து, 108 குடம் தீர்த்தம்
கொண்டு செல்லப்பட்டு அபிஷேகம் நடந்தது. பின், பொது மக்களுக்கு
பிரசாரம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை, காவிரி நீர்ப்பாசன
விவசாயிகள் நலச்சங்க மகாதானபுரம் ராஜாராம் உள்ளிட்ட, நிர்வாகிகள்
செய்திருந்தனர்.