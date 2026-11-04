கடைகளை திறக்காத பணியாளருக்கு 'மெமோ' தனியார் மனமகிழ் மன்றங்களில் விற்பனை அமோகம்
கடைகளை திறக்காத பணியாளருக்கு 'மெமோ' தனியார் மனமகிழ் மன்றங்களில் விற்பனை அமோகம்
UPDATED : நவ 03, 2026 07:05 AM
ADDED : நவ 03, 2026 05:42 AM
கரூர்; கரூர் மாவட்டத்தில், டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காத பணியாளர்களுக்கு, 'மெமோ' கொடுக்கும் பணி துவங்கியுள்ளது.
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, 76 டாஸ்மாக் கடைகள் மூலமாக நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக, 2 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மது விற்பனை நடக்கி-றது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்-டத்தின் கீழ், பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக, 10 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு, பின்னர் காலி பாட்டிலை கொடுக்கும்போது அத்தொகை திருப்பி வழங்கப்-பட்டு வந்தது.இத்திட்டத்திற்கு பதிலாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நல வரி என்ற புதிய நடைமுறையை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன்படி, பாட்டிலின் அதிகபட்ச சில்லறை விற்-பனை விலையிலேயே, 10 ரூபாய் வரி உள்ளடக்-கப்பட்டு, மதுபிரியர்கள் காலி பாட்டிலை திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, 10 ரூபாய் திருப்பி தரப்படுகிறது.
புதிய விதிகளின்படி, பாட்டில் விற்பனையின் போதும், பின், காலி பாட்டிலை பெற்றுக் கொள்-வது உள்பட ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கு மூன்று முறை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டும் என அறிவு-றுத்தப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நிலையில், போதிய முன்னேற்பாடு செய்யப்படவில்லை என்றும், கூடுதல் ஸ்கேனிங் மெஷின் உள்ளிட்ட தேவையான உபகரணங்கள் வழங்கவில்லை என்றும் பணியாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இதை கண்டித்து, கரூர் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் பணியாளர்கள், நேற்று இரண்டாவது நாளாக கடைகளை திறக்காமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்-டனர்.
மனமகிழ் மன்றங்கள்
டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதால், மதுப்பிரி-யர்கள் அவதிக்குள்ளாகினர். கரூரில் இயங்கி வரும் மூன்று மனமகிழ் மன்றங்களில், மது வாங்குவதற்காக கூட்டம் அலை மோதியது. இதில், கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, திரு.வி.க., சாலையில் உள்ள மனமகிழ் மன்-றத்தில் மதுபானங்கள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்-ததால், கடையை பூட்டிவிட்டு சென்றனர். கரூர் புறநகர் பகுதிகளான அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி, குளித்தலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் பார்களில், கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனை ஜோராக நடந்தது.
இது குறித்து, கரூர் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் லியோ தங்கதுரை கூறுகையில், ''அரசு உத்த-ரவை மீறி பணிக்கு வராமலும், கடைகளை திறக்-காமலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பணியா-ளர்களை கணக்கெடுத்து, அவர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு 'மெமோ' வழங்கும் பணி நடந்து வருகி-றது,'' என்றார்.