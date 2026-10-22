மனநலம் பாதித்த பெண் காப்பகத்தில் ஒப்படைப்பு

ADDED : அக் 12, 2026 05:46 AM
குளித்தலை:குளித்தலை
வட்டம், நங்கவரம் டவுன் பஞ்., நச்சலுார், மாடுவிழுந்தாம்பாறை,
கவுண்டம்பட்டி, நெய்தலுார் பஞ்., நெய்தலுார் காலனி, நெய்தலுார் போன்ற
பகுதிகளில், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக, 30 வயது மதிக்கத்தக்க
வாய் பேச முடியாத பெண் ஒருவர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு, அரைகுறை
ஆடைகளுடன் சுற்றித்திரிந்து வந்தார்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி
மக்கள் அளித்த தகவல்படி, சாந்திவனம் மன நலம் காப்பக இயக்குனர்
அரசப்பன், கரூர் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்
சந்திரமோகன், சாந்திவன நிர்வாக செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர்,
பெண்ணை மீட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்க அனுமதி பெற்றனர். அதை
தொடர்ந்து, நேற்று முன்தினம், நச்சலுாரில் சுற்றித்திந்த பெண்ணை
மீட்டு, திருச்சி, தில்லை நகரிலுள்ள ஆத்மா மனநல மருத்துவமனையில்
சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர்.