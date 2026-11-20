/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மனநலம் பாதித்த பெண் மீட்பு
ADDED : நவ 20, 2026 04:05 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை முன்புறமும், சுங்ககேட் மற்றும்
கடம்பன் துறை பகுதியிலும் சுற்றித்திரிந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட,
40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண், பொது மக்கக்கும் பொக்குவரத்துகும்
இடையூறு செய்து வந்தார்.
தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்ட அலுவலர் மூலமாக, குளித்தலை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுக்கப்பட்டது.இதையடுத்து, குளித்தலை அரசு மருத்துவமனை, மாவட்ட மனநல மையம், தலைமை மருத்துவ அலுவலர் சுதர்சனா மூலமாக,
சாந்திவனம் மனநல காப்பகத்திற்கு, மேல் சிகிச்சைக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டார்.