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மத்யயார்ஜூனேஸ்வரர் கோவில் சார்பில் பால்குட ஊர்வலம்

மத்யயார்ஜூனேஸ்வரர் கோவில் சார்பில் பால்குட ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை அடுத்த ராஜேந்திரம் கிராமத்தில், 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தேவநாயகி சமேத மத்யயார்ஜூனேஸ்வரர் கோவில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.

ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு, மருதவனகுமரன் திருக்கூட்டம் மற்றும் கிராம மக்கள் சார்பில், ராஜேந்திரம் காவிரி ஆற்றில் இருந்து பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்தனர்.

கோவில் வளாகத்தில் உள்ள சுப்பிரமணியருக்கு பால் ஊற்றி சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை செய்தனர். பின்னர் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சுவாமி திருவீதி உலா நடந்தது.

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