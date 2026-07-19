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கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மினி பஸ்கள் இயக்கம்
கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மினி பஸ்கள் இயக்கம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:48 AM
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கரூர்:கரூர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில், இருந்து, மினி பஸ்கள் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நேற்று இயக்கப்பட்டன.
கரூர்
மனோகரா கார்னரில் செயல்பட்டு வந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்,
திருமாநிலையூருக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு மாற்றப்பட்டது. பழைய
பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, டவுன் பஸ்கள் மட்டும் இயக்கப்பட்டன. அதன்
அருகில், மினி பஸ் ஸ்டாண்ட் செயல்பட்டது.
இந்நிலையில், சில
குறிப்பிட்ட மினி பஸ்களுக்கு மட்டும், பர்மிட் இருப்பதாக கூறி,
திருமாநிலையூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள், செல்ல அனுமதி
வழங்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதனால், மற்ற மினி பஸ்களையும் கரூர்
மனோகரா கார்னர், பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, நேற்று முதல் இயக்கினர்.