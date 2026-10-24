/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ஆன்லைனில் வேலைவாய்ப்பு இருப்பதாக கூறி பண மோசடி
ADDED : அக் 14, 2026 06:06 AM
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கரூர்:ஆன்லைன்
மூலம் வேலை வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறி, கரூர் வாலிபரிடம் பண மோசடி
செய்த மர்ம நபர்களை, சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கரூர்
பி.உடையாப்பட்டி கிழக்கு பகுதியை சேர்ந்தவர் அஜித், 26. இவர், வாட்ஸ்
ஆப்பில் வந்த வேலை வாய்ப்பு குறித்த, தகவலை படித்துள்ளார். பிறகு, பிரைன்
ஒர்க் இந்தியா என்ற கம்பெனிக்கு, வேலை வாய்ப்பு குறித்த தகவலை பெற
கடந்த, 8 முதல், 12 வரை, ஒரு லட்சத்து, 15 ஆயிரம் ரூபாயை பல்வேறு
தவணைகளில், வங்கி கணக்கு மூலம் அஜித் அனுப்பியுள்ளார்.
ஆனால், வேலை
வாய்ப்பு குறித்த தகவல் எதுவும் வரவில்லை. இதனால், ஏமாற்றப்பட்டதை
அறிந்த அஜித், போலீசில் புகார் செய்தார். இதையடுத்து, கரூர் சைபர்
கிரைம் போலீசார், பண மோசடி செய்த மர்ம நபர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து
விசாரித்து வருகின்றனர்.