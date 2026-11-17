ADDED : நவ 16, 2026 07:07 AM
கரூர்:தொடர் மழை காரணமாக, வரத்து குறைந்துள்ளதால், முருங்கைக்காய் விலை ஜெட் வேகத்தில் அதிகரித்துள்ளது.
கரூர்
மாவட்டத்தில், க.பரமத்தி, அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில், முருங்கை
சாகுபடி அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. கடந்த ஜூன் மாதம்,
முருங்கைக்காய் சீசன் தொடங்கிய நிலையில் கடந்த, அக்டோபர் மாதம் வரை,
ஒரு கிலோ முருங்கைக்காய், அதிகபட்சமாக, 50 ரூபாய் வரை விற்றது.
இந்நிலையில், கரூர், அரவக்குறிச்சி, க.பரமத்தி ஆகிய பகுதிகளில்
உள்ள, மார்க்கெட்டுக்கு முருங்கைக்காய் வரத்து, கடந்த ஒரு வார காலமாக
குறைந்துள்ளது. இதனால், முருங்கைக்காய் விலை படிப்படியாக
அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இல்லத்தரசிகள்
கவலையடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, முருங்கை வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
கரூர்
மாவட்டத்தில், க.பரமத்தி, அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில்
முருங்கைக்காய் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. நடப்பு நவ.,
மாதம் சீசன் நிறைவு பெறும் நிலையில், முருங்கைக்காய் சாகுபடி
குறைந்துள்ளது. மேலும், திண்டுக்கல் மாவட்டம், ஒட்டன்சத்திரம், கரூர்
மாவட்டம், க.பரமத்தி, அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில் தொடர் மழை
காரணமாக, முருங்கைக்காய் செடியில் உள்ள பூக்கள் உதிர்ந்து விடுவதால்,
காய் பிடிப்பது இல்லை. நாளை துவங்கவுள்ள கார்த்திகை மாதத்தில்
திருமணம் உள்ளிட்ட, சுப விசேஷங்கள் அதிகளவில் நடக்கும்.
இதனால்,
முருங்கைக்காய்க்கு கூடுதல் தேவை ஏற்படும். இந்நிலையில், வரத்து
குறைவால், ஒரு கிலோ முருங்கைக்காய் விலை, 100 ரூபாய் முதல், 120 ரூபாய்
வரை அதிகரித்துள்ளது. வரும் மார்கழி மாதத்தில், திருமணம் உள்ளிட்ட
சுப விசேஷம் குறைவாக இருக்கும். இதனால், முருங்கைக்காய்க்கு விலை குறைய
வாய்ப்புண்டு.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.