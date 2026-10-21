/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ நங்கவரம் டவுன் பஞ்.,ல் கொசு மருந்து அடிப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 06:00 AM
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அடுத்த நங்கவரம் டவுன் பஞ்.,ல், 18 வார்டுகள் உள்ளன. இதில்,
பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில், கடந்த வாரத்தில் இருந்து தொடர் மழை
பெய்து வருகிறது.
இந்த மழையால் உற்பத்தியாகும் கொசுக்களை தடுக்க,
நங்கவரம் டவுன் பஞ்., அலுவலர் காந்தரூபன் மேற்பார்வையில், துாய்மை
பணியாளர்கள் மூலம் அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும், மாலை நேரங்களில்
புகை மருந்து அடிக்கப்பட்டது. இதனால், தொற்று நோயிலிருந்து
காத்துக்கொள்ளவும், இரவில் குழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை
நிம்மதியாக துாங்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.