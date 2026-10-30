மாநகராட்சியின் 48 வார்டிலும் கொசு மருந்து தெளிப்பு பணி
மாநகராட்சியின் 48 வார்டிலும் கொசு மருந்து தெளிப்பு பணி
ADDED : அக் 29, 2026 03:24 AM
கரூர்: பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் பரவுவதை தடுக்கும் நோக்கில், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கரூர் மாநகராட்சி இணைந்து, போர்க்கால அடிப்ப-டையில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்-கொண்டு வருகின்றன.
மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 48 வார்டுகளிலும் நோய் தடுப்பு பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. குடியிருப்பு பகுதி, தெருக்கள், வீடுகளின் சுற்றுப்புறங்கள், காலி மனைகள் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்க வாய்ப்புள்ள திறந்தவெளி பகுதிகளில், சுகாதார பணியாளர்கள் சார்பில், கொசுப்புழு ஒழிப்பு மற்றும் புகை மருந்து அடிக்கும் பணி முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது. கொசுக்கள் அதிகமாக காணப்படும் காலை, மாலை நேரங்களில், வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்ட பெரிய புகையூட்டும் இயந்தி-ரங்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நேரடியாக சென்று பயன்படுத்தும் கையடக்க கருவிகள் மூலம் கொசு மருந்து தெளிக்கப்பட்டு வருகி-றது.
மேலும், மக்கள் தங்கள் வீடுகளின் மொட்டை மாடி மற்றும் சுற்-றுப்புறங்களில் தேவையற்ற டயர்கள், உடைந்த பிளாஸ்டிக் பாத்-திரங்கள், தேங்காய் சிரட்டை போன்றவற்றில் மழைநீர் தேங்-காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும், காய்ச்சல் அறிகுறி தென்பட்டால் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையை அணுகி, சிகிச்சை பெற வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.