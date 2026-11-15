பைக் மோதி மூதாட்டி பலி: காரில் சென்ற 3 பேர் காயம்

ADDED : நவ 14, 2026 07:00 AM
கரூர்:கரூர் அருகே பைக் மோதியதில், நடந்து சென்ற மூதாட்டி உயிரிழந்தார். காரில் சென்ற மூன்று பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.
கரூர்
மாவட்டம், புதுப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராமாயி, 63; இவர் கடந்த,
11ல், கரூர் -சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை செம்மடை பகுதியில் நடந்து சென்று
கொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்த வழியாக கரூர் தான்தோன்றி மலையை
சேர்ந்த தினேஷ்குமார், 24; என்பவர் ஓட்டி சென்ற பைக், ராமாயி மீது
மோதியது. அதில், ராமாயி தலையில் அடிபட்டு உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில்,
தினேஷ்குமார் சென்ற பைக்குக்கு பின்னால் சென்ற, மாருதி ஸ்விப்ட் காரின்
டிரைவர் விஜயகுமார், பைக் மீது மோதாமல் இருக்க திடீரென பிரேக்
போட்டுள்ளார். இதனால், காரில் பயணம் செய்த கரூர் ஆத்துாரை சேர்ந்த
சுந்தரமூர்த்தி, 67; ஷாலினி, 10; ரோகித், 1; ஆகிய மூன்று பேருக்கும்
காயம் ஏற்பட்டது. வாங்கல் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.