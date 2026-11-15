பசுபதிபாளையம் ரவுண்டானா சேதம் சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
பசுபதிபாளையம் ரவுண்டானா சேதம் சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 05, 2026 06:59 AM
கரூர்:கரூர் பசுபதிபாளையம் ரவுண்டானா சேதமாகி உள்ளதை, சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கரூர்
பசுபதிபாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகேயுள்ள, ரவுண்டானா
சேதமடைந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் பயணித்து
வருகின்றனர். இப்பகுதி வழியாக நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான
இருசக்கர, பஸ் உள்பட நான்கு சக்கர வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இரவு
நேரங்களில் வேகமாக வரும் வாகனங்கள், ரவுண்டானா இருப்பதை
முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாமல், அதன் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாவது
தொடர்கதையாக உள்ளது. தொடர் மோதல்ன் காரணமாக ரவுண்டானாவின்
கட்டமைப்பு பலத்த சேதமடைந்துள்ளது. மேலும், அங்கிருந்த இரும்பு
தடுப்பு கம்பிகள் வளைந்தும், உடைந்தும் ஆபத்தான நிலையில் சாலையில்
நீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன. இதனால் இரவு வேளையில் அவ்வழியே செல்லும்
இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி விழுகின்றனர்.
இது குறித்து
அப்பகுதி மக்கள் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும், நெடுஞ்சாலைத் துறை
அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை. விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில்,
உடைந்த நிலையில் உள்ள இரும்பு தடுப்பு கம்பிகளை உடனடியாக
அகற்றிவிட்டு, ரவுண்டானாவை முழுமையாக சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன
ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.