சாலையில் திரியும் கால்நடைகள் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையில் திரியும் கால்நடைகள் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
ADDED : அக் 20, 2026 01:32 AM
கரூர்: கால்நடைகள், போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள சாலைகளில் சுற்றித்திரிவதால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
கரூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியாக, 50க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் வந்து செல்கின்றன. இங்கு, அரசு, மினி பஸ்கள் பயணிகளை ஏற்றி செல்ல வந்து செல்கின்றன. இப்பகுதியில் ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளை வளர்ப்போர், அவற்றை தங்களது வீடுகளில் கட்டி வளர்க்காமல் சாலையில் அவிழ்த்து விடுகின்றனர்.
தீவனம் தேடி செல்லும் கால்நடைகள், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக அங்கும் இங்கும் சுற்றித்திரிகின்றன.
குறிப்பாக, சாலையோரம் உள்ள பூ, பழம், காய்கறி கடைகளுக்கு சென்று, விற்பனைக்கு வைத்துள்ள பொருட்களை தின்றுவிடுகின்றன. இதனால் அதிர்ச்சியடையும் வியாபாரிகள், கடும் கோபத்தில் விரட்டி விடுகின்றனர்.
அப்போது சாலையில் பாய்ந்து ஓடும்போது, பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவியர் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுகிறது. எனவே, கால்நடைகளை சாலையில் அவிழ்த்து விடும் உரிமையாளர்கள் மீது அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.