சாலையின் குறுக்கே சுற்றித்திரியும் ஆடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
சாலையின் குறுக்கே சுற்றித்திரியும் ஆடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : நவ 10, 2026 04:14 AM
அரவக்குறிச்சி; சின்னதாராபுரத்தில், சாலையின் குறுக்கே செல்லும் ஆடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் இடறி விழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அரவக்குறிச்சி அடுத்துள்ள சின்னதாராபுரம் பகுதியில், சாலைகளின் குறுக்கே ஆடுகள் செல்வதால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக கடைவீதி மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில், ஆடுகள் கூட்டமாக சுற்றித் திரிவதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு, விபத்து அபாயம் அதிகரிக்கிறது.இந்த பகுதியில் இரு சக்கர வாகனங்கள், கார்கள், லாரிகள் அதிகளவில் இயக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் சாலையில் திரியும் ஆடுகளால், ஓட்டுனர்கள் திடீரென பிரேக் போட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகிறது. இதனால் பின்னால் வரும் வாகனங்களுடன், மோதல் ஏற்படும் அபாயமும் அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில், போதிய மின்விளக்கு இல்லாத பகுதிகளில் ஆடுகள் தெளிவாக தெரியாததால், விபத்து வாய்ப்பு உள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம்
சாட்டுகின்றனர்.
மேலும் கடைவீதியில், வியாபார நேரங்களில் கூட்டம் அதிகரிக்கும் போது, சாலையில் சுற்றும் ஆடுகளால் போக்கு
வரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து, சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.