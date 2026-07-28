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மோசமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

மோசமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:09 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:09 AM

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கிருஷ்ணராயபுரம்; பாப்பகாப்பட்டியில், மோசமான சாலை யால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.

கிருஷ்ணராயபுரம் அடுத்த பாப்பகாப்பட்டி பஞ்சா-யத்துக்கு உட்பட்ட கிராம சாலையானது, பாப்ப-காப்பட்டி நெடுஞ்சாலை பிரிவில் துவங்கி, கோடங்கிப்பட்டி வரை தார் சாலை உள்ளது. தற்-போது சாலையின் பல இடங்களில், கற்கள் பெயர்ந்து மிகவும் மோசமாக காட்சி அளிக்கிறது. இரவு நேரங்களில் வாகனங்களில் செல்வோர் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, மோசமான நிலையில் உள்ள இந்த சாலையை சரி செய்ய, பஞ்சாயத்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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